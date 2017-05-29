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Предполагаемого убийцу женщины-адвоката задержали в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Следственном комитете РФ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве женщины-адвоката в апреле в Москве.

"Главным следственным управлением СКР по Москве продолжается расследование уголовного дела по факту убийства адвоката, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия). ...Сегодня утром 42-летний Марат Янбухтин задержан по подозрению в совершении указанных преступлений", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Подозреваемый доставлен в отдел для проведения следственных действий, по итогу которых ему будет предъявлено обвинение.

26 апреля представитель столичного главка следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в Москве в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный дважды выстрелил из огнестрельного оружия в женщину -адвоката, после чего скрылся. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Следственными органами ГСУ Москве было возбуждено уголовное дело. Иванова отметила, что следователи рассматривают различные версии совершенного преступления, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшей.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что убита адвокат Наталья Вавилина, адвокат Московской адвокатской палаты.

Теги: Москва
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