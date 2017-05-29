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Москва

Фильмы из конкурса Каннского кинофестиваля покажут на большом экране в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Фильмы из основного конкурса Каннских кинофестивалей последних лет покажут в кинотеатре "Балтика" в Москве, сообщил организатор мероприятия - ресурс "КиноПоиск".

С 30 мая по 30 июня на фестивале покажут 18 фильмов, откроется он первым в России сеансом картины Андрея Звягинцева "Нелюбовь", которая выходит в прокат 1 июня.

На большом экране также покажут фильмы "Жизнь Адель" Абделатифа Кешиша, "Тони Эрдманн" Марен Аде, "Неоновый демон" Николаса Виндинга Рефна, "Это всего лишь конец свет" Ксавье Долана, "Внутри Льюина Дэвиса" Итана и Джоэла Коэнов, "Любовь" Гаспар Ноэ и другие.

"В этот раз тема программы определилась сама собой, момент такой - 70 лет Каннскому кинофестивалю. В будущем мы продолжим устраивать показы, не ограничиваясь уже ни Каннами, ни Москвой", - рассказал глава "КиноПоиска" Александр Кочубей".

Накануне завершился юбилейный 70-й каннский кинофестиваль, его главный приз, "Золотую пальмовую ветвь" получил "Квадрат" шведа Рубена Остлунда. "Нелюбовь" Андрея Звягинцева была удостоена приза жюри.

Теги: Москва, кино
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