МЧС предупредило о грозовых дождях и граде в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы и до утра вторника. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"С 13:30 29 мая по 07:00 30 мая в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административный округа) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).

"Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках", - говорится в сообщении.

Ранее о резком ухудшении погоды в Москве с 13:00 понедельника предупредило столичное метеобюро.

"С 13:00 до 17:00 в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15 м/с и выше", - сообщили "Интерфаксу" синоптики.

По данным Гидрометцентра России, к ночи в столице местами может выпасть до 12 мм осадков или 23,5% месячной нормы, которая в мае составляет 51 мм.

Вероятность сильных дождей с грозами метеоведомство оценивает на 88%.

По прогнозу Гидрометцентра, дожди с грозами в столичном регионе будут сопровождаться порывами юго-западного ветра со скоростью 7-12 м/с, местами - до 17-22 м/с. В понедельник днем максимальная температура в Москве достигнет 22-24 градусов.

Атмосферное давление в регионе продолжает падать, и к 12:00 составляет 739 мм ртутного столба.

Дожди с грозами вероятны в Московском регионе и в ночь на вторник, уточняет Гидрометцентр.