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Москва

В Москве пройдет благотворительный семейный праздник "Формула добра"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Благотворительный фонд "Жизнь как чудо", занимающийся помощью детям из малообеспеченных семей, страдающих тяжелыми заболеваниями печени, 1 июня, в Международный день защиты детей, проведет благотворительный семейный праздник "Формула добра".

В программе праздника песочное и химическое шоу, перед гостями выступят иллюзионисты и жонглер, а также пройдет урок по балету. Участники праздника смогут оставить свои пожелания подопечным фонда - открытки, подписанные в ходе праздника, будут переданы вместе с подарками подопечным фонда, находящимся на лечении в больницах.

Праздник состоится 1 июня в пространстве "Спейс" дизайн-завода "Флакон" (улица Большая Новодмитровская, 36, стр. 1). Начало праздника в 18:00. Вход на праздник – 500 рублей – это пожертвование, оно станет частью оплаты нужд подопечным фонда.

Теги: Жизнь как чудо
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