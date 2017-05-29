В Москве ураганный ветер с дождем повалил деревья

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Грозы с сильными ливнями и порывистом ветром пришли в Москву с запада во второй половине дня понедельника, сообщают корреспонденты "Интерфакса" из разных районов города.

Из-за сильных порывов ветра многих пешеходов от дождя не спасают зонты. При этом с резкой сменой погоды в считанные минуты температура воздуха опустилась на несколько градусов, хотя еще в 15:00 на базовой столичной метеостанции на ВДНХ она составляла 25,3 градуса.

Сильнейший ветер с дождем валит деревья, срывает куски обшивки крыш, поднимает в воздух мусор. Как передают корреспонденты "Интерфакса" из разных точек Московского региона, такие явления наблюдается, в частности на западе, северо-западе, центре города и его окрестностях.

Было все тихо и спокойно пока не начался ветер #дождь #дожди #московскиедожди #ветер #все #уносит Публикация от ABDULLAEV NURLANBEK (@nurlanbek16) Май 29 2017 в 6:03 PDT

Так, в районе Щукино упало несколько старых тополей и дорожных знаков, а с крыши концертного зала им. П.И.Чайковского сорвало несколько кусков обшивки, которые упали на тротуар и проезжую часть Тверской улицы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", вместе с ливнем в районе Рублевки начался сильный ветер, его порывами повалило несколько деревьев.

На юго-востоке Москвы тоже повалены деревья. Как передает корреспондент "Интерфакса", в районе Текстильщики на улице Саратовская ветром сломило 10 деревьев, поврежден автомобиль.

На Дубнинской улице в районе дома 71 дерево заблокировало проезжую часть, в настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб.

Также несколько деревьев упало на Минском шоссе в районе Одинцово. По данным очевидцев, в результате падения оказались повреждены несколько автомобилей. Ураганный ветер также наблюдается в подмосковном Реутове и Истре.

Оставшиеся на улице немногочисленные прохожие ищут любые укрытия от дождя.

#ураган#коллапс#москва #жесть#деревья#ветер#шторм Публикация от Dmitriy Sachko (@dmitriysachko) Май 29 2017 в 6:04 PDT

Ранее МЧС предупреждало о том, что до утра вторника в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер. "С 13:30 29 мая по 07:00 30 мая в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административный округа) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, заторы на дорогах и повреждение автотранспорта, а также повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами.