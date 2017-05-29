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Пассажир попал под поезд в московском метро и остался жив

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мужчина упал на рельсы на станции "Третьяковская" оранжевой ветки столичного метро, он госпитализирован с сотрясением мозга и переломом носа. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В 15:00 на станции метро "Третьяковская" Калужско-Рижской линии метро произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого москвич 50 лет упал на жесткий путь. Увидев это, машинист поезда применил экстренное торможение, однако, по инерции, поезд "накрыл" пострадавшего, но тот остался жив, так как упал в спасательный желоб между рельсами", - рассказал Мышляев.

Он отметил, что ставшие свидетелями происшествия сотрудники полиции немедленно вызвали наряд скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали у пострадавшего многочисленные переломы в области носа и сотрясение мозга, после чего он был госпитализирован в Первую городскую клиническую больницу.

"В 15:12 энергоснабжение на линии было восстановлено. Инцидент значительно не повлиял на движение на линии. Все службы работали слаженно и оперативно", - сказал Мышляев.

Теги: Москва, метрополитен
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