Главные новости
В миреМИД РФ ввел ответные меры в отношении СШАВ РоссииФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов в ПетербургеЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"
Москва

Первый фестиваль воздухоплавания откроется в Клину

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - 12 воздушных шаров поднимутся в небо Клина в пятницу в рамках первого фестиваля воздухоплавания "Город на ладони", сообщается на сайте администрации Клинского района.

"Фестиваль воздухоплавания проходит в рамках двух юбилейных дат- 700-летия Клина и 130-летия первого полета на воздушном шаре, который осуществил Д.И.Менделеев в небе над Клином. Фестиваль проводим вместе с федерацией воздухоплавания Московской области", - приводятся в сообщении слова главы района Алены Сокольской.

Она отметила, что в 19:00 на стадионе "Строитель" в небо поднимутся 12 воздушных шаров. На них можно будет прокатиться в форматах "привязного" и "свободного" полета.

Как ожидается, в воскресенье вечером состоится самая зрелищная часть фестиваля, так называемое "ночное свечение", когда все воздушные шары- участники фестиваля с ночной подсветкой начинают фигурный подъем в небо, добавили в администрации.

По словам координатора проекта Оксаны Кутиловой, штормовое предупреждение, предварительно объявленное на субботу, "скорректирует, но не испортит праздник воздухоплавания".

Она также сообщила, что те, кто не успел купить билеты заранее, смогут это сделать на месте.

Теги: Клин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"
По данным полиции, акция прошла без нарушений общественного порядкаПодробнее
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделеСиноптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
До пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидаетсяПодробнее
Шествие "За свободный интернет" пройдет в центре столицыШествие "За свободный интернет" пройдет в центре столицы
На марше призовут к отставке главы РоскомнадзораПодробнее
На Новом Арбате загорелось одно из зданий-"книжек"На Новом Арбате загорелось одно из зданий-"книжек"
По данным МЧС, здание, из которого валит черный дым, находится на реконструкцииПодробнее
Вильфанд сообщил о наступлении в Москве "умеренного лета"Вильфанд сообщил о наступлении в Москве "умеренного лета"
Небольшие осадки будут, но "они не затопят", обещает глава ГидрометцентраПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Репетиция парада ВМФ в Петербурге7 фото
28 июля
Репетиция парада ВМФ в Петербурге
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМИД РФ ввел ответные меры в отношении СШАВ РоссииФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов в ПетербургеЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"В миреДочь экс-президента Узбекистана арестовали по шести статьям УКВ миреСенат США одобрил новые санкции против РоссииЭкономикаС 2015 года из российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотов

Цены на Brent поднялись выше $52 впервые с конца мая

Японские СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР

Федерация бокса России отстранила пятерых судей за искажение результатов боев

Путешественник из Индии проехал на мотоцикле от Владивостока до Москвы за 45 дней

Пытавшийся взорвать нефтебазу в Луганске диверсант получил 20 лет тюрьмы

США разрешили Fiat Chrysler возобновить продажи дизельных автомобилей

В Гамбурге арестован напавший с мачете на клиентов супермаркета

В результате нападения один человек убит и несколько ранены Подробнее

Москвичи теперь смогут пополнять карту "Тройка" онлайн

Пушков рассказал о возможных ограничениях американского бизнеса в РФ

Электроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭС

Электроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭСОб этом заявил губернатор Краснодарского края Подробнее

Священнослужитель угнал у храма в Самаре 4 машины и сдал их на металлолом

В Москве пьяный мужчина угнал теплоход

СПЧ попросил главу МВД разобраться с проверкой документов у чеченок в Воронеже

Саакашвили пообещал мобилизовать сторонников на Украине и вернуться в страну

Прокуратура в Казани заинтересовалась раздавившей на гироскутере голубей девочкой

Рынок акций откатился к уровням 3-недельной давности по ММВБ из-за санкций

Суд арестовал обвиняемого в осквернении собора жителя Татарстана

Сборник "Стихов о России" с автографом Блока продан на аукционе за 2,3 млн руб.

"Халл Сити" Слуцкого завершил подготовку к сезону ничьей с "Аяксом"

"Халл Сити" Слуцкого завершил подготовку к сезону ничьей с "Аяксом"В ворота легендарного голландского клуба английская команда провела три гола и пропустила столько же, в том числе и от своего игрока Подробнее

В Липецкой области возбудили дело на отца погибшего от обезвоживания ребенка

ФотоКрещение в Черном мореКрещение в Черном море
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи