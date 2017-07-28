Первый фестиваль воздухоплавания откроется в Клину

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - 12 воздушных шаров поднимутся в небо Клина в пятницу в рамках первого фестиваля воздухоплавания "Город на ладони", сообщается на сайте администрации Клинского района.

"Фестиваль воздухоплавания проходит в рамках двух юбилейных дат- 700-летия Клина и 130-летия первого полета на воздушном шаре, который осуществил Д.И.Менделеев в небе над Клином. Фестиваль проводим вместе с федерацией воздухоплавания Московской области", - приводятся в сообщении слова главы района Алены Сокольской.

Она отметила, что в 19:00 на стадионе "Строитель" в небо поднимутся 12 воздушных шаров. На них можно будет прокатиться в форматах "привязного" и "свободного" полета.

Как ожидается, в воскресенье вечером состоится самая зрелищная часть фестиваля, так называемое "ночное свечение", когда все воздушные шары- участники фестиваля с ночной подсветкой начинают фигурный подъем в небо, добавили в администрации.

По словам координатора проекта Оксаны Кутиловой, штормовое предупреждение, предварительно объявленное на субботу, "скорректирует, но не испортит праздник воздухоплавания".

Она также сообщила, что те, кто не успел купить билеты заранее, смогут это сделать на месте.