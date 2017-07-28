В Москве пьяный мужчина угнал теплоход

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту угона пассажирского теплохода пьяным мужчиной в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

"По данным следствия, 27 июля уроженец Ярославской области 1987 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход "Егорий", пассажировместимостью 60 человек. После на теплоходе он отправился к причалу Кленовый бульвар, где навалился на теплоход "Сильвер" ", - сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "угон водного транспорта". В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.