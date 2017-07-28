Москва

Москвичи теперь смогут пополнять карту "Тройка" онлайн

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В пятницу на портале мэра Москвы запущен сервис онлайн-оплаты транспортной карты "Тройка".

"К оплате принимают карты платежных систем Visa, MasterCard (Maestro) и "Мир". Сервис онлайн-пополнения проездного билета "Кошелек" карты "Тройка" запустили 28 июля на сайте mos.ru в разделе "Услуги". Максимальная сумма разового пополнения - 2500 рублей. Комиссия не взимается", - говорится в сообщении на портале.

Пополнение билета "Кошелек" пройдет в три этапа и займет несколько минут. Пользователю нужно ввести номер своей карты "Тройка", сумму пополнения и реквизиты банковской карты, с которой спишется платеж. Все данные сохранятся в личном кабинете в разделе "Центр уведомлений - Платежи" с возможностью просмотра истории операций и квитанций об оплате.

Отмечается, что форма для пополнения карты "Тройка" появилась на сайте mos.ru благодаря решению участников проекта "Активный гражданин". В 2015 году здесь провели голосование по услугам и сервисам, которые необходимо перевести в электронный вид. По этому вопросу высказались 253 тыс. 648 москвичей.

Теги: Москва
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