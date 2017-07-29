Наркодилер предстанет перед судом в Москве по делу о попытке продажи 45 кг "синтетики"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело подозреваемого в попытке продажи 45 кг синтетических наркотиков уроженца ближнего зарубежья направлено в суд, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мужчина был задержан в Москве в декабре 2016 года после того, как в его автомобиле и доме было обнаружено около 45 кг синтетических наркотиков - производных метилэфедрона и метанов.

В отношении 32-летнего гражданина ближнего зарубежья было возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

"Расследование окончено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала Волк.