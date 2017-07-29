29 июля стало самым знойным днем года в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице в субботу стремительно растет и к полудню на базовой метеостанции (ВДНХ) достигла 29,9 градуса, сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро.

"Суббота стала самым знойным днем этого года, высока вероятность, что такой жары в городе уже не будет до конца лета. Предыдущий температурный максимум был установлен два дня назад, 27 июля - 29,1 градуса", - сказал собеседник агентства.

До каких максимальных значений раскалится воздух в субботу, станет известно вечером. Гидрометцентр России в своем прогнозе не исключил 33 градусов в Москве, 34 градусов - в Московской области.

Температурный рекорд для 29 июля в Москве был установлен в 2010 году - 38,2 градуса. Этот же день занимает первую строчку в списке самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений в столице.