Синоптики предупредили о возможной грозе и дожде в Москве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия в столичном регионе прогнозирует Гидрометцентр России в ближайшие сутки.

По его данным, в Москве и Московской области в воскресенье и ночь на понедельник ожидаются гроза, дождь, местами сильный, град.

За сутки может выпасть до 16 мм осадков или более 15% месячной нормы осадков, которая в июле составляет 94 мм.

Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха в регионе днем достигнет 24-26 градусов, ночью ожидается 16-18 градусов, уточняет Гидрометцентр.