Главные новости
В миреПолиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмом30июляВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 30 июляВ миреАмериканские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом
Москва

Синоптики предупредили о возможной грозе и дожде в Москве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия в столичном регионе прогнозирует Гидрометцентр России в ближайшие сутки.

По его данным, в Москве и Московской области в воскресенье и ночь на понедельник ожидаются гроза, дождь, местами сильный, град.

За сутки может выпасть до 16 мм осадков или более 15% месячной нормы осадков, которая в июле составляет 94 мм.

Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха в регионе днем достигнет 24-26 градусов, ночью ожидается 16-18 градусов, уточняет Гидрометцентр.

Теги: Москва, Гидрометцентр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"
По данным полиции, акция прошла без нарушений общественного порядкаПодробнее
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделеСиноптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
До пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидаетсяПодробнее
Шествие "За свободный интернет" пройдет в центре столицыШествие "За свободный интернет" пройдет в центре столицы
На марше призовут к отставке главы РоскомнадзораПодробнее
На Новом Арбате загорелось одно из зданий-"книжек"На Новом Арбате загорелось одно из зданий-"книжек"
По данным МЧС, здание, из которого валит черный дым, находится на реконструкцииПодробнее
Вильфанд сообщил о наступлении в Москве "умеренного лета"Вильфанд сообщил о наступлении в Москве "умеренного лета"
Небольшие осадки будут, но "они не затопят", обещает глава ГидрометцентраПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: капитан10 фото
29 июля
Профессия: капитан
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Репетиция парада ВМФ в Петербурге7 фото
28 июля
Репетиция парада ВМФ в Петербурге
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПолиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмомВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 30 июляВ миреАмериканские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровомВ миреСаакашвили отказался менять гражданство и просить убежищаВ миреАвстралийская полиция раскрыла готовящийся терактВ РоссииПутин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву

Путин подписал закон о садоводческих товариществах

В Венесуэле стартовали выборы в учредительное собрание

Полиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмом

Полиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмомПо разным данным, в городе Констанца на юге страны погибли от одного до двух человек Подробнее

Парад в Севастополе посмотрели не менее 100 тысяч человек

КНДР пригрозила США "решительными действиями" в ответ на новые санкции

В Севастополе прошло празднование Дня ВМФ России

Пикник "Афиши"

Пикник "Афиши"15 фото

Первый зарубежный парад в честь Дня ВМФ РФ начался в сирийском Тартусе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи