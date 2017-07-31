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Москва

Осенний велопарад в Москве пройдет 17 сентября

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Традиционный осенний велопарад пройдет в столице 17 сентября. Об этом сообщает официальный портал московской мэрии.

Общая протяженность маршрута составит около 30 км, участники велопарада проедут от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня", говорится в сообщении.

"По нашим подсчетам, в осеннем велопараде смогут принять участие около 30 тыс. человек", - заявил порталу заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Сбор участников мероприятия назначен на 11:00 17 сентября на Звездном бульваре и в Останкинском проезде, уточняют в мэрии.

Власти напоминают, что велопарад - это не спортивный марафон, средняя скорость колонны не будет превышать 15 км/ч. Принять участие в заезде могут все желающие, независимо от физической подготовки и возраста. Горожане без собственного велосипеда смогут на льготных условиях воспользоваться столичной системой велопроката "Велобайк".

Осенний парад приурочен ко Дню без автомобиля, который отмечается в мире 22 сентября. В этот день водителей традиционно призывают отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт.

Велопарады в центре Москвы проводятся с 2012 года. В 2014 году велосипедисты впервые проехали по Садовому кольцу.

Первый всероссийский велопарад прошел в Москве 28 мая 2016 года, в нем приняли участие спортсмены и любители более чем из 30 городов России.

Теги: Москва
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