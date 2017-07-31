Москвич за попытку продать брелок-видеорегистратор признан виновным и освобожден

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил штраф в 100 тыс. рублей и освободил от наказания мотоциклиста-любителя Алексея Соколова, повторно признанного виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации за попытку продать брелок с видеорегистратором.

"Приговором суда Соколов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного сбора информации). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Там уточнили, что судом было признано нахождение Соколова в следственном изоляторе до вынесения предыдущего приговора в течение четырех месяцев более жесткой мерой, чем штраф - в связи с этим суд освободил его от исполнения наказания.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Басманный суд приговорил к четырем месяцам лишения свободы Соколова, которые он к моменту оглашения решения суда провел в СИЗО. Впоследствии Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в отношении фигуранта на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее СМИ сообщали, что 38-летний Соколов, отец троих детей, член клуба любителей мотоциклов, в прошлом году приобрел в одном из интернет-магазинов китайский брелок с функцией видеорегистратора, но недовольный его качеством решил продать через сайт "Авито". В декабре 2015 года он встретился с откликнувшимся на предложение "покупателем", оказавшимся участником оперативно-розыскного мероприятия - так называемой контрольной закупки. После этого в отношении А.Соколова было возбуждено уголовное дело, а в августе 2016 года он был отправлен в СИЗО Басманным судом Москвы по ходатайству следователя.