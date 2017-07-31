Памятник Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Памятник Фазилю Искандеру установлен на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве в день годовщины смерти писателя, передает корреспондент "Интерфакса".

Бюст создан по работе скульптора Марины Эшба, выполненной с натуры в 1966 году.

На церемонии открытия памятника собравшиеся читали стихи писателя.

Фазиль Искандер (1929-2016) - русский и абхазский писатель и поэт, автор повестей "Созвездие Козлотура", "Кролики и удавы", "Софичка", роман "Сандро из Чегема". По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов.