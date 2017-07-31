Бахчевые развалы начнут работать в Москве после Дня ВДВ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - С 3 августа в Москве заработают 297 развалов по продаже арбузов и дынь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы в понедельник.

"Сезон продажи бахчевых культур начнётся традиционно после Дня Воздушно-десантных войск - 3 августа. Количество развалов будет увеличено по сравнению с прошлым годом, когда их было 264", - сказал собеседник агентства.

Больше всего развалов откроется на юго-востоке и юге города. Причем купить арбузы и дыни можно будет и с нескольких десятков лотков "Овощи-фрукты" при стационарных магазинах.

Торговать арбузами и дынями в Москве на развалах будут по октябрь. Между тем многие московские магазины торгуют арбузами фактически круглый год.