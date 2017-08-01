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В Москве из-за дождей затянулся ремонт 1-й Тверской-Ямской улицы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Очередной этап капитального ремонта дорожного покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве планируется завершить к четвергу, 3 августа, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства во вторник.

"Работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтового покрытия 1-й Тверской-Ямской улице находятся на финальной стадии. Первоначально завершить данный этап проекта "Моя улица" планировалось 1 августа, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями срок сдачи был перенесен на более поздний срок", - рассказал представитель пресс-службы.

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В мэрии пояснили, что из-за сильных дождей работы не велись во избежание нарушений технологического цикла укладки асфальта.

"В ближайшие два дня сотрудникам ГБУ "Автомобильные дороги" предстоит уложить около 15 тыс. квадратных метров на участке прямого хода 1-й Тверской-Ямской улицы, а также около 4,5 тыс. квадратных метров в прилегающих переулках", - сообщили в комплексе городского хозяйства.

Представитель пресс-службы заявил, что к 5 августа участок центральной артерии города от Пушкинской площади до площади Тверская Застава будет полностью готов к следующему этапу капремонта - укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия единым ковром.

Теги: Москва
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