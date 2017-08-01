Около 200 новых пешеходных переходов появятся в Москве до конца года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В рамках благоустройства по программе "Моя улица" в текущем году в центре Москвы обустроят около 200 новых пешеходных переходов, сообщается на сайте столичной мэрии во вторник.

"Городское пространство становится комфортнее и безопаснее - при выполнении программы по благоустройству с 2015 года организовано около 300 новых пешеходных переходов", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, в этом году также благоустраивают территории у станций Московского центрального кольца (МЦК), у которых модернизируют 90 пешеходных переходов.

В частности, их планируется оснастить бело-голубой подсветкой. "Над зоной пешеходного перехода установят специальные фонари, которые, в отличие от оранжевых дорожных, будут лучше освещать пешеходов благодаря яркому бело-голубому свету", - сказал Ликсутов.