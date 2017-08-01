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Утверждена программа реновации жилья в Москве

Есть обновление от 12:54

В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартир

Утверждена программа реновации жилья в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В итоговый список программы реновации жилья в Москве, которая была утверждена на заседании президиума правительства столицы во вторник, вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартир.

"В результате в программу включено 5144 дома", - сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. В предварительный список реновации жилья вошли 4546 дома, в которых расположено более 338 тыс. квартир. С 15 мая по 15 июня жители 4062 домов площадью 13,5 млн кв. м через портал "Активный гражданин" и Многофункциональные центры госуслуг проголосовали "за" включение в программу реновации.

Помимо этого, жители домов не вошедших в предварительный список, могли решением двух третей собственников на общих собраниях заявить о желании войти в программу. Срок проведения таких собраний завершился 1 июля, когда вступил в силу соответствующий федеральный закон о реновации жилья в Москве. По результатам собраний собственников в программу было включено еще 1082 дома.

Программа реновации будет рассчитана до 2032 года. "Программа рассчитана до 2032 года. Конечно, мы не будем растягивать удовольствие, будем делать все возможное, чтобы реализовать ее в кратчайшие сроки", - заявил Собянин.

В свою очередь заместитель мэра Марат Хуснуллин уточнил, что наибольшее число домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе - 1055 зданий, при этом только в районе Кузьминки в реестр попали 284 дома. Он добавил, что дома вошедшие в программу расположены в городе неоднородно.

"Например, в ряде таких районов как Арбат, Хамовники и Замоскворечье в реновации будет участвовать только один дом", - сказал заместитель мэра. По его словам, полностью объемы, сроки, этапы и последовательность расселения по программе реновации будут определены до конца 2019 года.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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