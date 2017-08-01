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Реновация потребует 30 изменений в законодательство Москвы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Для реализации программы реновации потребуется внесение изменений почти в 30 городских нормативных актов. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящее время работает специальная комиссия, для программы реновации требуется внести порядка 30 изменений в городское законодательство", - сказал Хуснуллин.

При этом заммэра подчеркнул, что также рассматривается возможность внесения изменений в ряд технических и градостроительных нормативов.

"Мы рассматриваем возможность внесения изменений в ряд технических и градостроительных нормативов, а также строительных норм и правил. Как правило, это устаревшие положения, которые были приняты в 1970-х годах прошлого века", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что работа по анализу и дальнейшему пересмотру этих норм и правил ведется совместно с Роспотребнадзором.

Также заммэра отметил, что возможно упрощение процедур присоединения новых зданий к инженерным сетям.

"Возможно, появится новый вид градостроительного документа, который будет отражать инженерное обеспечение жилого квартала. Мы планируем подводить крупные магистральные сети к границам кварталов в едином канале, а дальше уже "разводить" их по территории квартала", - сказал Хуснуллин.

По его словам, это позволит сократить издержки на прокладку инженерных коммуникаций, а также упростит процедуру присоединения новых зданий к инженерным сетям.

"В рамках программы реновации мы планируем "обкатать" этот механизм, в дальнейшем он будет использоваться не только в рамках этой программы", - добавил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что в рамках программы планируется провести масштабную реконструкцию инженерных сетей. "Все сети, расположенные в кварталах, вошедших в программу реновации, очень старые, фактически им по 50 или 60 лет. Эти сети требуют реконструкции", - добавил Хуснуллин.

Теги: Москва
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