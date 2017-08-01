ВЭБ выставил на торги прачечную "Дома Наркомфина"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "ВЭБ Капитал" выставил на торги здание прачечной "Жилого дома Наркомфина" на Новинском бульваре, являющееся объектом культурного наследия, свидетельствуют материалы компании.

Здание принадлежит ООО "Финарт-Реноме", которое, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", находится под контролем "Фонда промышленных активов", созданного ВЭБом в прошлом году.

Общая площадь здания, расположенного по адресу: Новинский бульвар, д. 25-27, строение 12, составляет 343,6 кв. м. Начальная цена - 60 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 по 28 августа, итоги будут подведены 1 сентября в 14:00.

Прачечная является частью комплекса зданий "Жилого дома Наркомфина", построенного в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Комплекс был возведен на территории двух городских усадеб, ранее принадлежавших Федору Шаляпину.

В 2013 году департамент культурного наследия Москвы утвердил эскизный проект реставрации здания прачечной, разработанный мастерской "Гинзбург АРХИТЕКТС", руководителем которой является Алексей Гинзбург (внук архитектора Моисея Гинзбурга). Работы по реставрации здания должны были начаться весной 2014 года.