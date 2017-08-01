В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Мособлсуде уточнили имена напавших на конвоиров обвиняемых по делу "банды ГТА".

"В ходе перестрелки были ликвидированы трое нападавших - (Абдумуким) Мамадчонов, (Мирзомавлон) Мирзошарипов, Холик Субханов",- сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

По ее словам, ранены Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов.

"Четверо остальных подсудимых - Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров - в нападении участия не принимали, поскольку находились в зале судебного заседания на четвертом этаже",- добавила Осипова.

Она уточнила, что нападение было совершено уже после объявления перерыва в заседании, когда пятеро подсудимых были помещены в лифт для транспортировки в конвойное помещение, расположенное в подвале Мособлсуда.

Во вторник пятеро подсудимых по уголовному делу "банды ГTA" во время конвоирования в здании Мособлсуда совершили попытку побега, для чего напали на полицейский конвой.

Так называемая "банда ГТА" была создана, по данным СКР, в 2012 году. В ее состав входило четырнадцать человек, все они были уроженцами азиатских республик. К 2014 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей членами банды были убиты 17 человек, двое ранены. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным травмами. Девять участников банды предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь ОПГ ликвидирован при задержании.

Название "банда ГТА" впервые появилось в СМИ, оно является отсылкой к известной компьютерной игре Grand Theft Auto.