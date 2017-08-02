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Москва

В Москве вычислили угрожавших взрывами одного трезвого и двух пьяных хулиганов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала трех мужчин, "заминировавших" станцию метро "Выхино" и два дома в Москве, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным МВД, около 23:00 31 июля неизвестный позвонил в полицию с сообщением об угрозе взрыва на станции метро "Выхино". Информация оказалась ложной, станция работала в штатном режиме.

Еще двое подозреваемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 27 и 30 июля сообщили о заложенных в здания на улицах Бутырский вал и Гольяновская взрывных устройствах. Однако опасных предметов по указанным адресам полиция не обнаружила.

"Мужчины были задержаны, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в пресс-службе. В отношении подозреваемых возбуждены три уголовных дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Теги: Москва
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