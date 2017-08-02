Два расчленённых трупа обнаружены на берегу Москвы-реки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек, чьи расчлененные тела были найдены в полиэтиленовых пакетах на берегу Москвы-реки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 29 июля 2017 года на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета, содержащие фрагменты тела женщины", - говорится в сообщении.

По словам Ивановой, во вторник на этом же берегу Москвы-реки были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела мужчины, а также фрагмент тазовой кости неизвестного человека. Возбуждено уголовное дело статье "убийство двух и более лиц".