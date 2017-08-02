В наземном транспорте Москвы станет в 20 раз больше социальной рекламы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Департамент СМИ и рекламы Москвы и "Мосгортранс" заключили соглашение об увеличении парка наземного городского пассажирского транспорта для размещения на его бортах социальной рекламы и социально значимой информации.

"На эти цели может быть выделено до 300 автобусов, троллейбусов и трамваев, при этом 25 транспортных средств могут быть использованы для полноразмерного брендирования сроком на полгода. Ранее для нужд социальной рекламы выделялось до 15 единиц транспорта со сроками размещения от 30 дней до 180 дней", - сообщает департамент СМИ и рекламы столицы.

Отмечается, что размещение социальной рекламы и социально значимой информации осуществляется по тарифам городского заказа, которые на 80% ниже стоимости нанесения коммерческой рекламы.