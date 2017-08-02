"Почта России" помогла ФСБ изъять крупную партию нелегальных стероидов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Свыше 100 кг нелегальных стероидов изъяты в ходе совместной операции "Почты России", МВД ФСБ в Москве, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе предприятия.

"Из незаконного оборота изъято более 100 кг синтетических препаратов группы стероидов. В отношении восьми задержанных организаторов и участников нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что деятельность интернет-магазина, торговавшего сильнодействующими препаратами через почтовые рассылки по РФ, была пресечена в ходе готовившейся в течение трех месяцев совместной операции "Почты России", МВД и ФСБ.

"Подобные препараты распространяются в основном в подростковой и молодежной среде. Стоимость изъятой партии на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются новые эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, а также их возможные сообщники и каналы распространения.