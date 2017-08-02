Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти пациентки в московской больнице

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области проверит качество оказания медицинской помощи пациентке, которая, по сообщениям СМИ, скончалась после операции в одной из больниц. Об этом сообщает пресс-службе ведомства в среду.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит качество оказания медицинской помощи 41-летней женщине, которая, по сообщениям СМИ, скончалась после проведенной ей плановой операции в московской больнице", - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили, что 41-летней пациентке 68-й больницы 29 июня сделали плановую операцию, однако затем ее состояние начало ухудшаться. После этого женщину перевели в реанимацию, провели повторную экстренную операцию, но она скончалась, не приходя в сознание.