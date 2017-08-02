Синоптики предупредили о приближении к Москве грозы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Грозы, кратковременные дожди и усиление ветра прогнозирует Гидрометцентр России в ближайшие сутки.

По прогнозу ведомства, ночью в Москве и Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер усилится до 15 м/сек.

Ожидаемый прирост осадков к утру четверга составит до 4 мм.

Днем в четверг в столице также пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, порывы ветра могут достигать 12-17 м/сек. Ночью в столичном регионе похолодает до 19-21 градуса, днем в четверг ожидается 25-27 градусов.