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Временную пирамиду Голода откроют в Подмосковье 4 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Временную пирамиду инженера Александра Голода, построенную вместо разрушенной ураганом, планируется открыть на Новорижском шоссе в пятницу.

"В пятницу откроется временная пирамида. Ее высота составляет 14 метров. Работы по ее возведению завершены", - сообщил "Интерфаксу" Голод.

По его словам, сооружение простоит 1-1,5 года, затем на этом же месте планируется возвести большую пирамиду.

Как сообщалось, пирамиду Голода на Новорижском шоссе разрушил прошедший в столичном регионе в мае ураган.

Пирамиды Голода - сооружения, разработанные российским инженером Александром Голодом. Относятся к так называемым "энергетическим пирамидам". Пирамида на 38-м километре Новорижского шоссе была построена в 1999 году. Ее высота составляла 44 метра.

Ранее инженер сообщал, что новая пирамида будет капитальным строением. Она будет выше предыдущей и временной, планируется, что ее высота составит от 70 до 100 метров. Проектирование и строительство займет около года.

Теги: Московская область
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