В ЦУМе начали эвакуацию после сработавшей пожарной сигнализации

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В московском ЦУМе эвакуируют посетителей и персонал из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду вечером информированный источник.

По предварительным данным, в настоящий момент помещения магазина покинули порядка 150 человек.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что к ЦУМу прибыли пожарные, они проверяют информацию о возгорании.

"Пожарные прибыли на место по сигнализации, проводится разведка. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили в пресс-службе.