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Москворецкую набережную на выходные вновь закроют для движения

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные в связи с работами над парком "Зарядье" в центре столицы для движения транспорта будет перекрыта Москворецкая набережная, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения в четверг.

"Для движения будет закрыт участок Москворецкой набережной между Большим Москворецким мостом и Китайгородским проездом в обе стороны. Перекрытия будут действовать с 23:00 4 августа до 09:00 5 августа, а также с 23:00 5 августа до 22:00 6 августа", - уточнил собеседник агентства.

Москворецкую набережную ранее уже перекрывали в конце июля.

Ранее сообщалось, что с 0:00 5 августа до 05:00 7 августа в связи с укладкой асфальта закроют для движения транспорта Тверскую улицу между Пушкинской площадью и Триумфальной, 1-й Тверскую-Ямскую улицу полностью, а также площадь Тверская Застава.

По последней площади можно будет проехать лишь по направлению от Бутырского вала в сторону 2-й Брестской улицы. Кроме того, в это время не будет осуществляться движение по основному ходу Ленинградского проспекта между его началом и Третьим транспортным кольцом. Движение по дублерам Ленинградки на этом участке будет открыто.

Теги: Москва
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