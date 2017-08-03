В Москве задержан угрожавший прохожим мужчина с топором

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали на северо-востоке Москвы мужчину, угрожавшего прохожим топором, сообщили в пресс-службе московского управления службы.

"В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве поступила информация о том, что на улице Академика Комарова неизвестный мужчина с топором в руках угрожает расправой прохожим. Сотрудниками вневедомственной охраны были предприняты меры к задержанию агрессивного гражданина, однако тот оказал активное сопротивление и укусил одного из сотрудников правопорядка за руку", - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

Там сообщили, что мужчину удалось обезоружить, его доставили в ОМВД по району Марфино. "Задержан 42-летний москвич, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Сотруднику вневедомственной охраны оказана первая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.