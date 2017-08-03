Здание Третьяковки на Крымском Валу реконструируют

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу в центре Москвы будет реконструировано, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. Такое решение было принято градостроительно-земельной комиссией.

Проект предусматривает, что существующий облик здания будет сохранен. При этом после реконструкции суммарная площадь объекта составит 78,9 тыс. кв.м вместо существующих 61,7 тыс. кв.м.

"Увеличение площади произойдет за счет возведения пятиэтажного строения во внутреннем дворе здания на месте двухэтажной перемычки", - рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Он подчеркнул, что проект вынесут на публичные слушания.

Государственная Третьяковская галерея - художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Основное здание Третьяковской галереи находится по адресу: Лаврушинский переулок, д.10. Здание на Крымском валу, 10 носит название "Новая Третьяковка".