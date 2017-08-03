Роспотребнадзор разрешил купаться в 25 водоемах в Подмосковье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Московской области признало пригодными для купания ряд водоемов в Егорьевске, Клину, Дмитровском, Солнечногорском и других районах региона, сообщается на сайте ведомства.

"На 01.08.2017 г. управлением Роспотребнадзора по Московской области (...) выдано 25 положительных санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в их числе - зона отдыха "Любляна" на реке Люблевке, зона отдыха "Челохово" в Егорьевске, пляж на левом берегу реки Сестра в Клину, пляж на реке Варварка в сельском поселении Синьковское Дмитровского района, озеро Сенеж в Солнечногорском районе и другие.

По данным ведомства, по четырем зонам отдыха выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения из-за неудовлетворительного качества воды. Это озеро в поселке Лопатинский и река Семиславка в Воскресенске, озеро Срамное в Белоозерском и зона отдыха у Клязьменского водохранилища пансионата "Пестово" главного управления Банка России по ЦФО.