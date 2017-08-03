Москва

Роспотребнадзор разрешил купаться в 25 водоемах в Подмосковье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Московской области признало пригодными для купания ряд водоемов в Егорьевске, Клину, Дмитровском, Солнечногорском и других районах региона, сообщается на сайте ведомства.

"На 01.08.2017 г. управлением Роспотребнадзора по Московской области (...) выдано 25 положительных санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в их числе - зона отдыха "Любляна" на реке Люблевке, зона отдыха "Челохово" в Егорьевске, пляж на левом берегу реки Сестра в Клину, пляж на реке Варварка в сельском поселении Синьковское Дмитровского района, озеро Сенеж в Солнечногорском районе и другие.

По данным ведомства, по четырем зонам отдыха выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения из-за неудовлетворительного качества воды. Это озеро в поселке Лопатинский и река Семиславка в Воскресенске, озеро Срамное в Белоозерском и зона отдыха у Клязьменского водохранилища пансионата "Пестово" главного управления Банка России по ЦФО.

Теги: Московская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации
Жителям сносимых домов предложат просторные квартиры в соседних районахПодробнее
Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
В МВД подчеркивают, что мужчина, который ударил корреспондента НТВ, не имеет отношения к ВДВПодробнее
Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде
Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу "банды ГТА"Подробнее
Утверждена программа реновации жилья в МосквеУтверждена программа реновации жилья в Москве
В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартирПодробнее
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"
По данным полиции, акция прошла без нарушений общественного порядкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 августа6 фото
02 августа
Фотохроника 2 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд смягчил приговор инвалиду МамаевуЭкономикаРоссияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаСпортВладимир Кличко завершил боксерскую карьеруВ РоссииУбийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонииВ миреТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardВ миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки

Шарапова пропустит турнир в Торонто из-за травмы

Журналист "Новой газеты" написал заявление в прокуратуру об избиении приставами

Предполагаемому организатору похищения министра ЖКХ Дагестана предъявили обвинение

ИААФ продлила отстранение ВФЛА

ИААФ продлила отстранение ВФЛА166 делегатов проголосовали за продление санкций и 21 - против Подробнее

Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства

Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентстваВ течение 17 дней он будет отдыхать в собственном гольф-клубе, и за это время в Белом доме обновят систему отопления Подробнее

Экс-сенатора Цыбко приговорили к 9 годам колонии строгого режима за коррупцию

Слуцкий рассказал об участии Абрамовича в его карьере в Англии

В Казани задержан пресс-секретарь кампании Навального

Почти у трети депутатов Бундестага оказался дополнительный заработок

Бывший сити-менеджер Владикавказа объявлен в международный розыск

Топ-менеджерам "Реновы" Вайнзихеру и Ольховику продлили домашний арест

Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка

Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского СбербанкаРанее Нацбанк Украины отказал в покупке банка россиянам с британскими паспортами - Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову Подробнее

Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Новороссийском

Роспотребнадзор разрешил купаться в 25 водоемах в Подмосковье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции