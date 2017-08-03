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Напавшего в Москве на полицейского дебошира остановили выстрелом в ногу

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мужчина напал с осколком стекла на полицейского в центре Москвы, полицейскому пришлось применить оружие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"3 августа вечером в отдел полиции ОМВД России по району Якиманка поступило сообщение о драке на улице Мытной, 46. Прибывший наряд полиции пресек правонарушение и разнял частников конфликта. Но один из участников потасовки напал на сотрудника с куском стекла в руке", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако на нападавшего это не подействовало.

"Для отражения нападения полицейский выстрелил мужчине в ногу", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время нападавший на сотрудника полиции госпитализирован.

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