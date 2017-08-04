Электричка сбила пешеходов на станции Перово в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Три человека, пытавшихся залезть на железнодорожную платформу с путей на станции Перово в Москве, были сбиты электричкой, один из них погиб. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, на платформе Перово произошло травмирование трех граждан, совершеннолетних. Один человек погиб, двум удалось выжить, они пытались залезть на платформу с железнодорожных путей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее осведомленный источник сообщил агентству, что электропоезд сбил четырёх человек на железнодорожной станции Перово. Один из пострадавших скончался на месте, трое госпитализированы, заявлял источник.