Капитальный ремонт Большого Каменного моста в Москве проведут в 2019-2020 гг.

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Первый капитальный ремонт Большого Каменного моста, ведущий к Боровицкой площади у стен Московского Кремля, планируется провести в 2019-2020 годах, следует из документации, размещенной в Единой информационной системе госзакупок.

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил открытый конкурс на право заключения контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, которые будут предшествовать капитальному ремонту моста. Начальная максимальная цена контракта - 237 млн рублей.

Во время капитального ремонта Большого Каменного моста планируется заменить надсводные металлические конструкции русловых пролетов, железобетонные плиты проезжей части, опоры освещения. Также планируется отремонтировать гранитную облицовку, восстановить перильные ограждения, провести ремонт лестничных сходов, а также провести ряд других работ.

Каменный мост в его нынешнем виде был построен в 1936-1938 годах. Его длина составляет почти 460 м, ширина - 40 м.

Ранее был объявлен конкурс на выполнение работ по капремонту соседнего с Большим Каменным мостом - Большого Москворецкого. Максимальная стоимость работ оценивалась в 3 млрд 65 млн рублей.