На Ленинградском вокзале в Москве появились указатели на китайском языке

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На Ленинградском вокзале в Москве появились информационные указатели на китайском языке, сообщает ОАО "Российские железные дороги".

"В настоящее время на китайский язык переведены объявления об отправлении и прибытии поездов на информационном табло. Полный цикл отображения сообщений на всех языках составляет 40 секунд, из них: 20 секунд - объявления на русском, 10 секунд - на английском и 10 секунд - на китайском языках", - говорится в сообщении монополии.

До 29 сентября на вокзале также будут адаптированы навигационные указатели, сообщающие о местонахождении выходов, медицинских пунктов, залов ожидания, камер хранения, досмотровых зон и других услуг.

"Помимо Ленинградского вокзала пилотный проект по внедрению китайского языка будет также осуществлен на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Здесь дополнительная навигация для пассажиров, говорящих на китайском языке, появится к концу 2017 года в рамках подготовки вокзала к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018", - сообщили РЖД.

Выбор вокзалов для проекта компания объясняет популярностью железнодорожного направления Санкт-Петербург - Москва у туристов из КНР.