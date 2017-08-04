МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются вечером в пятницу и в ночь на субботу в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 4-5 августа и утром 5 августа в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 м/сек", - сказал сотрудник пресс-службы.

МЧС просит граждан соблюдать меры предосторожности: не находиться под рекламными щитами и деревьями, избегать открытой местности.