Департамент транспорта пообещал москвичам больше маршруток

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Столичные коммерческие автобусы переходят на зимнее расписание, интервалы ожидания транспорта сократятся за счет увеличения количества подвижного состава, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта Москвы.

"В соответствии с государственным контрактом, автобусы коммерческих перевозчиков работают по зимнему расписанию с октября по май. Для того чтобы уменьшить время ожидания автобусов в холодную погоду, более чем на 800 рейсов больше работают в будние дни и 250 - в выходные", - цитирует в среду пресс-служба департамента транспорта Москвы слова исполняющего обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Павла Павлова.

Павлов добавил, что "согласно госконтрактам, зимой температура в салоне маршрутного такси не должна быть ниже 12 градусов". По его словам, за несоблюдение температурного режима водителей автобусов, перешедших на новую модель, будут штрафовать.

"Температура в автобусах отслеживается автоматически при помощи специального оборудования - климат-контроля. Ее также будут проверять инспекторы ГКУ ",- подчеркнул Павлов.