Начальник полиции Москвы Козлов ушел на пенсию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Начальник полиции Москвы Вячеслав Козлов покинул пост в связи с выходом на пенсию, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Козлов, в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, принял решение об уходе на пенсию", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, 3 октября Козлов был освобожден от занимаемой должности, но при этом он продолжит работу в ГУ МВД России по Москве в качестве федерального государственного гражданского служащего.