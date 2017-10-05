В мэрии Москвы опровергли слухи об эксперименте по софинансированию медуслуг

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Заместитель мэра в правительстве Москвы Леонид Печатников опроверг сообщения СМИ о том, что Москва станет пилотным регионом по проведению эксперимента софинансирования гражданами медицинских услуг в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Данная информация не соответствует действительности. Это сообщение является фейковым", - сказал Печатников "Интерфаксу" в четверг

Ранее в СМИ появилась информация, что страховое лобби обсуждает с правительством проведение нового эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках ОМС. Пилотным может быть выбран крупный регион с высокой плотностью клиник - по данным СМИ, им может оказаться Москва.

"Актуальность обсуждению добавляют инициативы ЦБ по реформе медицинского страхования - в частности, страховые компании могут получить право расторгать отношения с клиниками в случае низкого качества медуслуг", - отмечается в публикациях.