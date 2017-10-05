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Москва

В центре Москвы с пистолетом напали на мужчину

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из пистолета в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его словам, в Банковском переулке подозреваемый четыре раза выстрелил в мужчину, направлявшегося от машины к дому, после чего скрылся.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают оперативники.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Личность жертвы устанавливается.

Теги: Москва
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