Москва

Дожди в Москве продлятся еще около двух суток

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дожди в Москве продлятся еще около двух суток, пока же в столице менее чем за 36 часов выпало 13 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в четверг.

"Это около 22% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это данные с базовой московской метеостанции на ВДНХ.

Ближайшей ночью прирост осадков составит до 2 мм, днем в пятницу - до 10 мм. В субботу в Москве может выпасть около 3 мм осадков.

В ночь на пятницу в Москве похолодает до 5-7 градусов, днем температура воздуха поднимется до 9-11 градусов.

В Московском регионе ночью и рано утром местами ожидается туман, облачная погода, дожди могут быть сильными. Порывы ветра будут достигать 5-10 м в секунду.

По расчетам синоптиков, со среды до конца недели в Москве может выпасть более 40% месячной нормы осадков.

Теги: Москва
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