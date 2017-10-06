Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Дожди увеличили количество осадков за октябрь в столице на 16 мм за последние двое суток, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в пятницу.

По предварительным расчетам, на главной городской метеостанции ВДНХ выпало порядка 27% месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм, уточнили в ведомстве.

По прогнозу синоптиков, дожди, местами сильные, в столичном регионе продолжатся. К вечеру пятницы может выпасть еще до 10 мм осадков. Температура воздуха днем в Москве не превысит 9-11 градусов, порывы ветра могут достигать 10 м/с.

Атмосферное давление в городе упало до 734-735 мм рт. ст. и продолжит понижаться.

Ранее синоптики предупредили о том, что дожди, начавшиеся в Москве и Подмосковье в среду, продолжатся до субботы. Прирост осадков за несколько дней может превысить 40% месячной нормы.