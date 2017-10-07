Станцию "Мичуринский проспект" московского метро откроют в начале 2018 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" планируют запустить в марте 2018 года, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, строительство станции "Мичуринский проспект", которая входит в состав этого отрезка, завершено уже на 80 процентов.

"К концу года мы планируем закончить строительную готовность, в начале следующего года уже полноценно пустим эту станцию с пассажирами, то есть это будет продление от "Раменок" до "Рассказовки", - цитирует чиновника официальный сайт мэра Москвы.

Хуснуллин также добавил, что в столицу доставили пять новых тоннелепроходческих комплексов. Всего в городе работает уже 30 таких щитов. "Это позволяет нам рыть порядка 80 тоннелей", - подчеркнул заммэра.

Всего на Калининско-Солнцевской линии будет построено семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".