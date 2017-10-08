В районе МКАД загорелся рынок

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пожар на рынке в районе МКАД охватил площадь около 1 тыс. кв.м, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, в районе 65-го км МКАД произошло возгорание на минус первом этаже расположенного на рынке здания. Пожару присвоена третья - повышенная - категория сложности из пяти возможных.

Позднее в подмосковном главке МЧС сообщили, что горят склады строительного рынка "Синдика" "Загорелись склады рядом с парковкой на рынке стройматериалов в Одинцовском районе. Пострадавших нет, ведется тушение", - сказал представитель главка.

Пожарные готовы задействовать в тушении пожара авиацию. Во избежании перехода огня на другие сооружения рынка в готовности находятся два вертолета. Однако пока команды об их применении не поступало, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.