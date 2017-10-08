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Москва

Еще два торговых центра в Москве эвакуированы после звонков о минировании

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Около 3 тыс. человек эвакуировано из торговых центров "Дубровка" и "Тульский" в Москве после анонимных сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва в торговом комплексе "Дубровка" и торгово-деловом комплексе "Тульский". Службой безопасности зданий было принято решение об эвакуации, из помещений выведено порядка 3 тыс. человек.

Территория торговых комплексов будет обследована кинологами, добавил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось об эвакуации более тысячи посетителей торгово-развлекательного центра "Гудзон", расположенного на Каширском шоссе. Причиной также послужил анонимный звонок о минировании.

Теги: Москва
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