Линию метро до Внуково спроектируют за полтора года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Градостроительную документацию для продления "желтой" линии метро до Внуково планируется разработать в ближайшие полтора года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На разработку технико-экономического обоснования и всей градостроительной документации потребуется около полутора лет. Это непростая и масштабная аналитическая задача. Есть вопросы и по подбору участка для самой станции и по необходимости переноса инженерных коммуникаций", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что это будет новый участок Калининско-Солнцевской линии после станции "Рассказовка".

"Сегодня активно развивается аэропорт "Внуково" и территория около него. Нам необходимо продумать вопрос транспортного обслуживания всей этой территории. Так что новая станция метро будет востребована", - отметил глава стройкомплекса.

В июле этого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству линии метро во Внуково.

Ранее в интервью "Интерфаксу" руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев рассказал, что на новом радиусе планируется разместить две станции - "Пыхтино" и "Внуково". По его словам, окончательного решения о том, будет ли это наземный или подземный участок, пока нет.

Ранее сообщалось, что участок Калининско-Солнцевской линии метро до станции "Рассказовка" планируется запустить к марту следующего года.