Москва выделила 98 млн руб. на разгон облаков во время Всемирного фестиваля молодежи

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Работы по метеозащите столицы во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября обойдутся бюджету Москвы в 98 млн рублей, говорится в материалах официального портала госзакупок.

По данным заключенного госконтракта, хорошую погоду в Москве 14 октября обеспечат 9 самолетов, которые разгонят облака с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

По предварительному прогнозу Росгидромета, в субботу, 14 октября, ожидаются облачная погода, дожди и до 6 градусов.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи 14-22 октября. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей по маршруту протяженностью 8 км - от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники". По данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тыс. студентов московских вузов.

В Москве пройдут также другие мероприятия: "Венецианский карнавал", "Голландский фестиваль тюльпанов", "Кельнский карнавал", "Карнавал в Рио", "Праздник цветения сакуры", "Китайский карнавал" и другие.