Москва

Москва выделила 98 млн руб. на разгон облаков во время Всемирного фестиваля молодежи

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Работы по метеозащите столицы во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября обойдутся бюджету Москвы в 98 млн рублей, говорится в материалах официального портала госзакупок.

По данным заключенного госконтракта, хорошую погоду в Москве 14 октября обеспечат 9 самолетов, которые разгонят облака с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

По предварительному прогнозу Росгидромета, в субботу, 14 октября, ожидаются облачная погода, дожди и до 6 градусов.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи 14-22 октября. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей по маршруту протяженностью 8 км - от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники". По данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тыс. студентов московских вузов.

В Москве пройдут также другие мероприятия: "Венецианский карнавал", "Голландский фестиваль тюльпанов", "Кельнский карнавал", "Карнавал в Рио", "Праздник цветения сакуры", "Китайский карнавал" и другие.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в ПодмосковьеПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в Подмосковье
Пожар начался в воскресенье днем, а открытое горение ликвидировано в 7:03 понедельникаПодробнее
При пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человекаПри пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человека
Минздрав Подмосковья подтвердил количество обратившихся за медицинской помощьюПодробнее
Кровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метровКровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метров
На здание с вертолетов сброшено более 440 тыс. литров водыПодробнее
Огонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАД
Высока вероятность частичного обрушения кровли зданияПодробнее
Очаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метровОчаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров
Горит две трети площади торгового комплексаПодробнее
В Москве завершилась акция оппозицииВ Москве завершилась акция оппозиции
По данным источника "Интерфакса", препровожденные в автозаки для беседы активисты были отпущеныПодробнее
В центре Москвы начались задержания участников акции оппозицииВ центре Москвы начались задержания участников акции оппозиции
Как рассказали ранее наблюдатели, на Пушкинской площади собрались несколько десятков человекПодробнее
Вторая волна дождей накроет Москву в ночь на 9 октябряВторая волна дождей накроет Москву в ночь на 9 октября
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столичном регионе будет сухо и до 10-12 градусовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пожар на строительном рынке в Подмосковье6 фото
08 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото
08 октября
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГенпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаМоскваПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" у МКАДКультураБорис Акунин написал последний роман о ФандоринеВ миреСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных визВ миреНа открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя АссамблеиВ РоссииПлощадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. м

Украина попросит Россию выдать подозреваемого в организации убийства Вороненкова

Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду Талеру

Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду ТалеруАмериканский ученый получил премию за вклад в понимание аспектов экономического поведения Подробнее

Аэропорт, вокзалы и гостиницы эвакуировали в Белгороде из-за звонков о минировании

Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Ураган "Нейт" стал причиной ливней и сильного ветра на юго-востоке США

Турецкие военные вошли в сирийскую провинцию Идлиб для создания зоны деэскалации

Натовские истребители один раз за неделю сопроводили российские военные самолеты

Воздух в Москве на утро после пожара на строительном складе остался чистым

Стадо овец попало под поезд в Красноярском крае

Генпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата Вороненкова

Генпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаПо версии Киева, заказчик убийства - бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин Подробнее

Большой театр поставит вместе с Метрополитен-опера три оперы

Москва выделила 98 млн руб. на разгон облаков во время Всемирного фестиваля молодежи

Парламентарии Бурятии предложили учредить в России День строителей БАМ

Ряд производителей пива в Германии намерены повысить цены в 2018 году

Минсельхоз начал подготовку товарных интервенций на рынке зерна в объеме 500 тыс. т

Медведев внес кандидатуру Неверова на пост главы фракции "Единой России"

Chevron запустила СПГ-проект Wheatstone в Австралии стоимостью $34 млрд

Туроператоры допустили повышение цен на 10% летом из-за ухода "ВИМ-Авиа"

Курс доллара расчетами "завтра" на ЕТС превысил 58 рублей

Школьные бухгалтеры из Челябинска отделались условным сроком за миллионные хищения

Арестованы квартиры дочери и гражданской жены полковника Захарченко

Линию метро до Внуково спроектируют за полтора года

Военнослужащие-иностранцы смогут участвовать в операциях за пределами РФ

Строитель стадиона для ЧМ-2018 возведет стартовый стол под "Ангару" на "Восточном"

По данным "Ъ", выбор Роскосмоса пал на ПСО "Казань" Подробнее

Суд 30 октября рассмотрит апелляцию Siemens по делу о крымских турбинах

Все пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезены

Все пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезеныРоссийскими и зарубежными авиакомпаниями, а также самой "ВИМ-Авиа" с 26 сентября перевезены более 36 тыс. человек Подробнее

Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей менингитом в цыганском поселке на Урале

Трамп сформулировал приоритеты иммиграционной политики

Томские ученые научились делать искусственные кости с помощью растительного желатина

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции